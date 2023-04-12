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      Nike Breathe

      男子短袖训练上衣

      ¥149
      ¥299
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      黑/金属赭
      白色/调色/黑
      调色浅游戏宝蓝/黑

      Nike Breathe 上衣采用匠心设计，在训练期间为你缔造出色表现力。柔软面料结合 Dri-FIT 技术，为你缔造清凉干爽的舒适穿着体验。

      • 显示颜色： 黑/金属赭
      • 款式： AJ8003-010

      尺寸与尺码

      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受

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