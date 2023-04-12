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      Nike Breathe Miler

      女子跑步上衣

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      Nike Breathe Miler 女子跑步上衣采用匠心打造，具备轻盈透气性能。速干网眼布面料帮助保持凉爽，背面开口设计，在跑步升温之际增强透气性。

      • 显示颜色： 风暴靛青
      • 款式： AJ8142-458

      尺寸与尺码

      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受

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