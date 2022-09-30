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      Nike BRSB

      男子滑板鞋复古缓震

      ¥599

      白色/校园宝蓝/白色/校园红
      白色/白色/黑/黑
      深海蓝/深海蓝/大学红/白色
      阴影绿/呼啸绿/帆白/亮深红
      深橙色/松绿/白色/白色
      游戏宝蓝/深宝蓝/山峰白/大学金

      Nike BRSB 男子滑板鞋再现挚爱经典。从撞色设计到鞋底锯齿形底纹，几乎所有细节的灵感都源自元年款 Nike Cortez。但由于该鞋款专为滑板运动打造，我们将关键区域焕新升级，如将鞋底橡胶包覆至后跟和鞋头，提升耐穿性。橡胶同时包覆两侧，专为带板跳区域等高磨损区域设计。

      • 显示颜色： 白色/校园宝蓝/白色/校园红
      • 款式： DH9227-100

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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