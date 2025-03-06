Nike Bruin SB Premium SE QS

男子滑板鞋

¥669

Nike Bruin SB Premium SE QS 男子滑板鞋是 Nike 与著名的英国滑板用品店 Lost Art 携手打造的设计结晶。该店为每款滑板鞋采用不同配色的 Swoosh 标志，表现这座城市在工业领域的悠久历史，以此向这座城市致敬。高压成型结构结合轻薄的 Nike Zoom 缓震系统，缔造卓越的舒适感和灵敏的触板感。

  • 显示颜色： 黑/白色/橡皮浅褐/金属金
  • 款式： 716814-071

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