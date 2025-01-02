Nike C1TY

大童运动鞋

¥509
¥649
21% 折让

黑曜石色/闪电蓝/火焰红/山峰白
亚麻/芝麻棕/体育场绿/黑

穿上 Nike C1TY 大童运动鞋，轻松应对城市生活的挑战。 网眼设计透气贴合，加固中足和鞋头帮助双足应对不良天气。 此配色的灵感源自作为城市中坚力量的工作者，赋予街头潮鞋新定义。

  • 显示颜色： 黑曜石色/闪电蓝/火焰红/山峰白
  • 款式： HQ0028-400

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