Nike C1TY 耐克灵蛇迎新系列

中国结大童运动鞋

¥499
¥699
28% 折让

灵动应万变，新年有得盘。穿上 Nike C1TY 耐克灵蛇迎新系列大童运动鞋，轻松应对城市生活的挑战。鞋面舒适贴合，加固中足和鞋头帮助双足应对不良天气。该鞋款采用盘绕蛇形的设计细节，旨在庆贺农历新年。

  • 显示颜色： 帆白/白色/浅骨色/浅橄榄绿灰色
  • 款式： HV6003-131

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。