Nike C1TY “Brownstone”

男子运动鞋

¥679
¥849
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亚麻/芝麻棕/体育场绿/黑
黑曜石色/闪电蓝/火焰红/山峰白
浅军绿/卡其绿/大学金/黑

穿上 Nike C1TY “Brownstone” 男子运动鞋，无所畏惧，欣然迎接城市生活。 网眼设计透气贴合，加固中足和鞋头帮助双足应对不良天气。 此配色从标志性建筑设计汲取灵感，赋予街头潮鞋新定义。

  • 显示颜色： 亚麻/芝麻棕/体育场绿/黑
  • 款式： FZ3863-200

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