Nike Calm
女子凉鞋
20% 折让
从容应对日常挑战，畅享静逸舒适体验。 Nike Calm 女子凉鞋采用耐穿材料与贴合足形的柔软泡绵，结合简约设计，易于搭配，裸足或穿袜皆宜。 可调式固定带，供你打造理想贴合感。
- 显示颜色： 冰番石榴色/冰番石榴色/冰番石榴色
- 款式： FZ3125-800
Nike Calm
20% 折让
从容应对日常挑战，畅享静逸舒适体验。 Nike Calm 女子凉鞋采用耐穿材料与贴合足形的柔软泡绵，结合简约设计，易于搭配，裸足或穿袜皆宜。 可调式固定带，供你打造理想贴合感。
其他细节
- 魔术贴粘扣式固定带，便于穿脱
- 纹理鞋床提供出众抓附力，有助稳固双足
- 采用泡绵设计，轻盈舒适
- 橡胶外底，提供可驾驭湿滑地面的强劲抓地力
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 冰番石榴色/冰番石榴色/冰番石榴色
- 款式： FZ3125-800
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。