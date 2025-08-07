从容应对日常挑战，畅享静逸舒适体验。Nike Calm 女子凉鞋采用柔软且富有支撑力的泡绵，结合简约设计，易于搭配，裸足或穿袜皆宜。后跟固定带既可调节又可拆卸，供你打造专属贴合感。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。