Nike Calm
男子凉鞋
14% 折让
从容应对日常挑战，畅享静逸舒适体验。Nike Calm 男子凉鞋采用柔软且富有支撑力的泡绵，结合简约设计，易于搭配，裸足或穿袜皆宜。后跟固定带既可调节又可拆卸，供你打造专属贴合感。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： FD5131-001
其他细节
- 一体式泡绵契合足形，营造顺滑脚感
- 纹理鞋床提供出众抓附力，有助稳固双足
- 侧面镂空设计，营造出众透气效果
- 采用泡绵材质，易于清洁
- 橡胶外底，提供可驾驭湿滑地面的强劲抓地力
产品细节
- 后跟可拆卸固定带
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
