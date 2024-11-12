从容应对日常挑战，畅享静谧舒适体验。Nike Calm 男子凉鞋采用出众回弹的柔软泡绵，质感轻盈，易于搭配，方便收纳。匠心设计，打造海滩或泳池的理想之选；结合简约高雅外观，亦可伴你穿行于都市之中。另搭配后跟可拆卸固定带，方便自行调节至理想贴合度。即刻上脚，说走就走。

显示颜色： 青灰色/青灰色

款式： FD5131-004