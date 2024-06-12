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      Nike Calm

      男子凉鞋

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      浅烟灰/浅烟灰
      浅英国褐/浅英国褐
      海玻璃色/海玻璃色

      从容应对日常挑战，畅享静谧舒适体验。Nike Calm 男子凉鞋采用出众回弹的柔软泡绵，质感轻盈，易于搭配，方便收纳。匠心设计，打造海滩或泳池的理想之选；结合简约高雅外观，亦可伴你穿行于都市之中。另搭配后跟可拆卸固定带，方便自行调节至理想贴合度。 即刻上脚，说走就走。

      • 显示颜色： 浅烟灰/浅烟灰
      • 款式： FD5131-002

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