Nike Calm

男子拖鞋

¥219
¥399
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从容应对日常挑战，畅享静谧舒适体验。Nike Calm 男子拖鞋采用出众回弹的柔软泡绵，质感轻盈，易于搭配，方便收纳。匠心设计，打造海滩或泳池的理想之选；结合简约高雅外观，亦可伴你穿行于都市之中。即刻上脚，说走就走。

  • 显示颜色： 丝绒棕/丝绒棕
  • 款式： FD4116-202

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