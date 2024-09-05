从容应对日常挑战，畅享静逸舒适体验。Nike Calm 男子拖鞋采用出众回弹的柔软泡绵，质感轻盈，易于搭配，方便收纳。此鞋款采用匠心设计，是你漫步海滩或往返泳池的理想之选，结合简约而不失格调的外观，亦可伴你自在穿行于都市之中。即刻上脚，漫享出行时光。

显示颜色： 卡其/卡其

款式： FD4119-200