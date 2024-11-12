从容应对日常挑战，畅享静逸舒适体验。Nike Calm Electric 「电掣」 配色男子拖鞋采用出众回弹的柔软泡绵和简约设计，易于穿脱，彰显百搭风范。鞋床融入纹理设计，帮助稳固双足。无论是居家休闲、都市漫步，还是在海岸度假，皆可彰显舒适自在风范。

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