Nike Calm Electric 「电掣」 配色

男子拖鞋

¥229
¥399
42% 折让

荧光黄/荧光黄/暗蓝黑
黑/煤黑/足球灰
荷兰橙/荷兰橙/暗蓝黑

从容应对日常挑战，畅享静逸舒适体验。Nike Calm Electric 「电掣」 配色男子拖鞋采用出众回弹的柔软泡绵和简约设计，易于穿脱，彰显百搭风范。鞋床融入纹理设计，帮助稳固双足。无论是居家休闲、都市漫步，还是在海岸度假，皆可彰显舒适自在风范。

  • 显示颜色： 荧光黄/荧光黄/暗蓝黑
  • 款式： HF1067-700

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。