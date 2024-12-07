Nike Calm Sandal

女子亲肤蓬松面包凉鞋

¥319
¥549
41% 折让

透明粉/透明粉/金属银
黑/黑/黑
浅骨色/浅骨色/浅骨色

从容应对日常挑战，畅享静逸舒适体验。Nike Calm Sandal 女子凉鞋搭载出众回弹的柔软泡绵，同时采用出众版型设计，时尚百搭。可调式固定带，供你打造理想贴合感。无论是居家休闲、都市漫步，还是在海岸度假，皆可彰显舒适自在风范。

  • 显示颜色： 透明粉/透明粉/金属银
  • 款式： FJ6043-600

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