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      Nike Calm Slide

      女子拖鞋

      ¥299
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      黑/黑
      帆白/帆白
      芝麻棕/芝麻棕
      冰翡翠蓝/冰翡翠蓝

      Nike Calm Slide 女子拖鞋，鞋如其名。采用简约外观，上脚即可畅享出众缓震脚感。一体式无缝泡绵契合足形，为双足提供妥帖包覆，有助稳固双足。出众设计带来舒适感受，是在泳池边尽享休闲时光的理想之选。风格所至，无为而制。是时候穿上 Calm 沉下心来了。

      • 显示颜色： 黑/黑
      • 款式： DX4816-001

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