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      Nike Calm Slide SE

      女子拖鞋

      ¥399

      幻影灰白/幻影灰白
      泡沫粉/泡沫粉/泡沫粉

      从容应对日常挑战，畅享静逸舒适体验。 Nike Calm Slide SE 女子拖鞋饰有大理石花纹图案，搭载出众回弹的柔软泡绵，同时采用简约设计，易于穿脱。 鞋床融入纹理设计，帮助稳固双足。 无论是居家休闲、都市漫步，还是在海岸度假，皆可彰显舒适自在风范。

      • 显示颜色： 幻影灰白/幻影灰白
      • 款式： FV5643-001

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