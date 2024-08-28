从容应对日常挑战，畅享静逸舒适体验。 Nike Calm Slide SE 女子拖鞋饰有大理石花纹图案，搭载出众回弹的柔软泡绵，同时采用简约设计，易于穿脱。 鞋床融入纹理设计，帮助稳固双足。 无论是居家休闲、都市漫步，还是在海岸度假，皆可彰显舒适自在风范。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。