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      Nike Capri 3 LTR (TDV)

      婴童运动童鞋

      ¥249

      Nike Capri 3 LTR (TDV) 婴童运动童鞋从经典网球鞋款汲取设计灵感，赋予成长中的双足舒适支撑体验。

      • 显示颜色： 黑/白色
      • 款式： 579953-009

      尺寸与尺码

      温馨提示：根据部分消费者反馈，改鞋款尺码略偏大，请酌情考虑选购小半码或者一码。

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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