Nike Capri Slip

男婴童/幼童运动童鞋 (2c-10c)

¥279

Nike Capri Slip (2c-10c) 男婴童/幼童运动童鞋采用无鞋带设计，更选用耐磨皮革和网布混搭鞋面，带来出色支撑性与舒适透气性之余，演绎出复古网球鞋造型。

  • 显示颜色： 大学红/黑曜石色/白色
  • 款式： 644558-600

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