Nike Challenger Dri-FIT 男子速干梭织跑步长裤质感轻盈，搭配裤脚外侧拉链设计，易于穿脱；舒适百搭，搭载 Dri-FIT 技术，令你在训练时保持干爽、沉着专注。背面配有拉链媒体播放器存放袋，空间宽敞，可容纳大部分手机，方便随时追踪运动数据，让你成就感满满。

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