Nike Challenger

Dri-FIT 男子速干跑步短裤（无衬裤）

¥299

空间蓝/大学灰
中灰/山峰白

Nike Challenger Dri-FIT 男子速干跑步短裤（无衬裤）为跑步、训练和瑜伽运动匠心打造，采用标准版型，轻盈干爽，助你在运动时发挥上佳表现。该短裤不仅适合跑步，还适于训练。舒适口袋设计，便于你从跑道前往健身房途中存储所需物品，轻松切换场合。

  • 显示颜色： 空间蓝/大学灰
  • 款式： HV4884-492

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。