Nike Challenger Flash Dri-FIT 男子速干衬里跑步短裤专为跑步、训练和瑜伽运动匠心打造，缔造轻盈干爽的穿着感受，助你发挥出色训练表现。标准版型结合轻盈梭织面料，令你在日常训练中自如畅动，搭配内置衬裤，提供出色支撑感。背面添加口袋，可供存放随身小物品。

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