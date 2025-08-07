 
Nike "CHBL" 耐高篮球系列女子宽松篮球T恤 - 帆白

Nike "CHBL" 耐高篮球系列

女子宽松篮球T恤

无论是在场上全力以赴，还是在场外休闲放松，Nike "CHBL" 耐高篮球系列女子宽松篮球T恤都能满足你的需求。 采用宽松版型和厚实棉料，既可助你全力突破自我，也能让你在满格舒适中畅享休闲时光。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IB9971-133

其他细节

  • 厚实棉料，富有结构感
  • 轻微落肩和宽松版型设计，营造舒适自信的穿着体验

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
