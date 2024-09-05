穿上 Nike "CHBL" 耐高篮球系列男子篮球T恤，在球场内外皆可火力全开。背面印花图案旨在向中国高中篮球联赛致敬，颂扬球员们无可匹敌的精神力量。该T恤采用宽松版型与柔软棉料，结合落肩衣袖，塑就随性休闲外观。

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