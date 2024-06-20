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      Nike "CHBL" 耐高篮球系列

      男子篮球T恤

      ¥299

      穿上 Nike "CHBL" 耐高篮球系列男子篮球T恤，在球场内外皆可火力全开。背面印花图案旨在向中国高中篮球联赛致敬，颂扬球员们无可匹敌的精神力量。该T恤采用宽松版型与柔软棉料，结合落肩衣袖，塑就随性休闲外观。

      • 显示颜色： 白色
      • 款式： HF6156-100

      尺寸与尺码

      宽松版型：宽大休闲

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

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