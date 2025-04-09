Nike "CHBL" 耐高篮球系列

Dri-FIT 幼童速干双面穿背心

¥229

Nike "CHBL" 耐高篮球系列 Dri-FIT 幼童速干双面穿背心采用双面穿设计，将两种球衣样式合二为一，两面均融入撞色细节。聚酯纤维网眼布针织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助孩子在玩耍之际保持干爽。主场、客场随意转换，只需将球衣翻面即可。搭配 Nike "CHBL" 耐高篮球系列 Dri-FIT DNA 24 速干印花短裤，打造协调造型，助力成就出色表现。

  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： II6477-133

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