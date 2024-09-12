穿上这款经典的热身夹克，向中国高中篮球联赛“一生只有一次耐高”的信念致敬。 Nike "CHBL" 耐高篮球系列 Dri-FIT 男子速干短袖篮球夹克采用弹性条纹罗纹细节和复古按扣开襟，忠实再现复古风范，结合厚实面料，缔造舒适穿着感受， 以经典设计颂扬球员们无可匹敌的精神力量。

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