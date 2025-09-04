Nike "CHBL" 耐高篮球系列
Dri-FIT 男子速干篮球无袖连帽衫
30% 折让
穿上 Nike "CHBL" 耐高篮球系列 Dri-FIT 男子速干篮球无袖连帽衫，畅享出众热身体验。宽松版型结合导湿速干技术，无论你在何处比赛，皆可彰显对 Nike 的热爱之情。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IB9967-133
Nike "CHBL" 耐高篮球系列
30% 折让
穿上 Nike "CHBL" 耐高篮球系列 Dri-FIT 男子速干篮球无袖连帽衫，畅享出众热身体验。宽松版型结合导湿速干技术，无论你在何处比赛，皆可彰显对 Nike 的热爱之情。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IB9967-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。