 
Nike "CHBL" 耐高篮球系列 Dri-FIT 男子速干篮球无袖连帽衫 - 帆白

Nike "CHBL" 耐高篮球系列

Dri-FIT 男子速干篮球无袖连帽衫

30% 折让

穿上 Nike "CHBL" 耐高篮球系列 Dri-FIT 男子速干篮球无袖连帽衫，畅享出众热身体验。宽松版型结合导湿速干技术，无论你在何处比赛，皆可彰显对 Nike 的热爱之情。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IB9967-133

Nike "CHBL" 耐高篮球系列

30% 折让

穿上 Nike "CHBL" 耐高篮球系列 Dri-FIT 男子速干篮球无袖连帽衫，畅享出众热身体验。宽松版型结合导湿速干技术，无论你在何处比赛，皆可彰显对 Nike 的热爱之情。

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IB9967-133

尺寸与尺码

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。