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      Nike Chinese New Year

      幼童梭织夹克

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      Nike Chinese New Year 幼童梭织夹克采用梭织斜纹面料搭配合成材质填充物，缔造温暖感受，伴孩子欢庆龙年。全长拉链开襟设计，搭配按扣挡风片；落肩设计，塑就休闲舒适感受；衣袖内置罗纹针织袖口，有助稳固。多口袋设计，便于安全存放小物件；设有带帽檐风帽，缔造出众包覆效果。

      • 显示颜色： 大学红
      • 款式： HF7147-657

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