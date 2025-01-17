Nike Chinese New Year

幼童速干中筒运动童袜（1 双）

¥49

鞋内穿搭出彩，升级鞋款型格。 Nike Chinese New Year 幼童速干中筒运动童袜（1 双）采用透气针织袜面，搭配罗纹足弓板带，实现出众支撑效果。 袜底、后跟和足尖采用加厚设计，有助于减缓运动时的冲击力。Dri-FIT 导湿速干技术有助于保持干爽，伴孩子轻松步入龙年。

  • 显示颜色： 大学红
  • 款式： HF7018-657

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