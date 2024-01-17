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      Nike Chinese New Year

      龙年限定婴童保暖夹克

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      Nike Chinese New Year 婴童保暖夹克采用顺滑梭织聚酯纤维斜纹面料，缔造舒适感受，彰显运动风耐克勾格调，伴小宝贝欢庆龙年。 休闲剪裁和正面按扣开襟设计，便于叠搭；插肩袖设计，打造时尚造型；多口袋设计，可供存放小物件。

      • 显示颜色： 大学红
      • 款式： HF7262-657

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