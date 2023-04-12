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      Nike Chukka Moc 2 (Wide)

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      Nike Chukka Moc 2 (Wide) 童靴采用全衬里、中等厚度的翻毛皮鞋面及减震中底，缔造舒适保暖的穿着感受，且有效隔绝恶劣天气。

      • 显示颜色： 黑/湖蓝/白色/荧光黄
      • 款式： 536460-007

      尺寸与尺码

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