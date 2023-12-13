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      Nike City Classic Boot

      女子运动鞋

      ¥679
      ¥799
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      狼灰/狼灰/黑/帆白
      黑/黑/煤黑/黑
      麦黄/黑/橡皮浅褐/帆白

      准备好迎接冬日度假休闲时光了吗？穿上 Nike City Classic Boot 女子运动鞋，即刻启程。该鞋款采用精巧鞋头和塑型鞋口，柔韧舒适，专为纤小脚型打造。越野风格耐穿底纹，塑就出色抓地力和时尚风范，是周末与好友去郊野露营的理想之选。

      • 显示颜色： 狼灰/狼灰/黑/帆白
      • 款式： DQ5601-002

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