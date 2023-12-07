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      Nike City Classic Boot PRM WP

      女子运动鞋

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      Nike City Classic Boot PRM WP 女子运动鞋采用匠心设计，可轻松应对多种天气状况，助你自信从容地迎接挑战。加衬鞋舌，减少碎屑进入鞋内；起绒里料，柔软舒适。天然皮革和合成材质组合设计，搭配环状鞋眼、金属配件和登山靴风格鞋带，营造经典户外外观。

      • 显示颜色： 卡其绿/中橄榄绿/篝火橙/芝麻棕
      • 款式： FD0211-300

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

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