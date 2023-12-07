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      Nike City Rep TR

      女子训练鞋

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      Nike City Rep TR 女子训练鞋是一款百搭运动鞋，兼具出众耐穿性和柔韧灵活性，助你彰显活力四射的休闲风范。橡胶底纹铸就可驾驭多种地面的出众抓地力；泡绵缓震设计，无论日常活动还是户外训练，皆可为你带来舒适脚感。

      • 显示颜色： 黑/暗烟灰/白色
      • 款式： DA1351-002

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