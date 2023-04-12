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      Nike Classic Cortez Leather

      女子运动鞋

      ¥699

      Nike Classic Cortez Leather 女子运动鞋是 Nike 元年款跑步鞋，由比尔·鲍尔曼倾力设计并于 1972 年发布。此款在经典款基础上进行改良，采用皮革和合成材质，有效提升耐穿性，同时保留经典韵味。

      • 显示颜色： 白色/白色/黑
      • 款式： 807471-101

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