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      Nike Classic Cortez Nylon

      女子运动鞋

      ¥419
      ¥599
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      矿物黄/元素金/帆白/矿物黄
      微粒玫瑰红/苍野灰/帆白/微粒玫瑰红

      Nike Classic Cortez Nylon 女子运动鞋是 Nike 元年款跑步鞋，由比尔·鲍尔曼倾力设计并于 1972 年发布。此款采用锦纶鞋面，搭配合成革覆面，打造轻盈质感和复刻风格。

      • 显示颜色： 矿物黄/元素金/帆白/矿物黄
      • 款式： 749864-700

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