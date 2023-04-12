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      Nike Classic Cortez SE

      女子运动鞋

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      金属青灰/山峰白/深青灰
      朦胧金/浅红木褐/米褐

      Nike Cortez SE 女子运动鞋采用耐穿鞋面，承袭成就元年款经典跑步鞋款地位的非凡设计。该特别版采用纹理细节，尽显独特风格。

      • 显示颜色： 金属青灰/山峰白/深青灰
      • 款式： 902856-006

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