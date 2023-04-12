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      Nike Classic Pad Static

      女子训练运动内衣

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      湖蓝/黑/黑/黑
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      Nike Pro Classic Pad Static 女子训练运动内衣采用柔软排汗的针织面料精制而成，结合紧密贴合的款型设计，为舞蹈等有氧运动训练而设计，触感柔滑，支撑出色。可拆卸胸垫提升包覆效果，打造专属贴合感受，V 字形后背设计则为你带来出色的运动自由度。

      • 显示颜色： 湖蓝/黑/黑/黑
      • 款式： 749590-407

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