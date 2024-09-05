Nike Clogposite

男子运动鞋

¥849
¥999
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21 世纪初期，Nike 在 Foamposite 和 Flightposite 经典篮球鞋基础上推出匠心鞋款 Clogposite。 如今，此款 Nike Clogposite 男子运动鞋携时尚版型重磅回归， 搭配别致装饰，同时融合透气织物与模压鞋面及中底，缔造未来风外观，延续前代实战球鞋夺目风采。 无论是回忆经典还是跃向未来，Clogposite 都能为你输送篮球风范与焕新舒适体验。

  • 显示颜色： 仙人掌绿/热情红
  • 款式： FQ8257-300

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