在户外阳光下玩耍乐趣无穷，但当你击球、攀爬猴架或约上好友玩滑板时，烈日直射眼睛会让你分心。Nike Club 大童运动帽采用弧形帽檐，帮助减少阳光干扰视线。Swoosh 标志结合卡通眼细节，增添趣味风范；可调节固定带搭配软顶版型，便于日常穿搭。

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