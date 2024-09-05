Nike Club

大童运动帽

¥129
¥149
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在户外阳光下玩耍乐趣无穷，但当你击球、攀爬猴架或约上好友玩滑板时，烈日直射眼睛会让你分心。 Nike Club 大童运动帽采用弧形帽檐，帮助减少阳光干扰视线。 Swoosh 标志结合卡通眼细节，增添趣味风范；可调节固定带搭配软顶设计，便于日常穿搭。

  • 显示颜色： 黑/清透蓝
  • 款式： FZ0831-010

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