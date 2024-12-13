Nike Club 婴童紧身裤采用柔软且富有弹性的棉混纺针织面料，助小宝贝自如畅动，尽显耐克勾风范，是一款衣橱佳选单品。结合弹性腰部设计，可搭配其他 Nike 上衣，打造风格统一的出色造型，与小宝贝的运动鞋相得益彰。

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