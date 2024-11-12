Nike Club 幼童加绒圆领上衣适合日常穿着，堪称衣橱佳选单品，可与孩子的 Nike 运动鞋相得益彰。柔软的棉与聚酯纤维混纺加绒针织面料结合休闲剪裁，便于叠搭；简约设计，可轻松搭配牛仔裤或其他 Nike 下装，打造风格统一的造型。

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