Nike Club 男子学院风法式毛圈短裤采用柔软法式毛圈面料，缔造休闲舒适的日常穿着体验，口袋开口边缘和裤脚融入毛边设计，塑就复古外观。弹性松紧腰部搭配前开口抽绳，可自由调节贴合效果，伴你徜徉校园或重温辉煌岁月。

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