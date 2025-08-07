 
Nike Club 男子宽松版型短袖翻领T恤 - 浅英国褐/白色

Nike Club

男子宽松版型短袖翻领T恤

浅英国褐/白色
冰川蓝/白色

穿上这款经典 Nike Club 男子短袖翻领T恤，球场和俱乐部皆可轻松驾驭，成就衣橱经典单品。珠地棉料舒适耐穿，同时为造型增添细微纹理质感。胸部和衣身采用休闲剪裁，塑就运动风版型，便于叠搭。可搭配斜纹布裤子和挚爱 Nike 运动鞋，打造百搭的学院风格外观。


  • 显示颜色： 浅英国褐/白色
  • 款式： FN3895-281

Nike Club

穿上这款经典 Nike Club 男子短袖翻领T恤，球场和俱乐部皆可轻松驾驭，成就衣橱经典单品。珠地棉料舒适耐穿，同时为造型增添细微纹理质感。胸部和衣身采用休闲剪裁，塑就运动风版型，便于叠搭。可搭配斜纹布裤子和挚爱 Nike 运动鞋，打造百搭的学院风格外观。

其他细节

  • 珠地棉料（翻领T恤经典元素）舒适耐穿，同时略带纹理质感
  • 采用休闲剪裁，塑就运动风版型，便于叠搭
  • 翻领设计和两扣式前襟延续经典翻领T恤造型，助你轻松变换风格

产品细节

  • 左胸饰有刺绣 Nike Futura 标志
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅英国褐/白色
  • 款式： FN3895-281

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。