Nike Club
男子宽松版型短袖翻领T恤
穿上这款经典 Nike Club 男子短袖翻领T恤，球场和俱乐部皆可轻松驾驭，成就衣橱经典单品。珠地棉料舒适耐穿，同时为造型增添细微纹理质感。胸部和衣身采用休闲剪裁，塑就运动风版型，便于叠搭。可搭配斜纹布裤子和挚爱 Nike 运动鞋，打造百搭的学院风格外观。
- 显示颜色： 浅英国褐/白色
- 款式： FN3895-281
其他细节
- 珠地棉料（翻领T恤经典元素）舒适耐穿，同时略带纹理质感
- 采用休闲剪裁，塑就运动风版型，便于叠搭
- 翻领设计和两扣式前襟延续经典翻领T恤造型，助你轻松变换风格
产品细节
- 左胸饰有刺绣 Nike Futura 标志
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
