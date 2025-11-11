Nike Club
男子拒水教练夹克
15% 折让
Nike Club 男子拒水教练夹克采用绗缝梭织拒水面料与 Therma-FIT 技术，塑就经典的冷天佳选单品。结合质感顺滑的梭织里料，提升舒适感，并饰有 Nike Club 品牌标志。
- 显示颜色： 苔木棕色/白色
- 款式： HV1378-235
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 衣身采用宽松版型设计，助力自如畅动，轻松叠搭
- 下摆搭配松紧抽绳，可供自主调节贴合度
- 轻盈的合成材质填充物，助你在冷天保持温暖
产品细节
- 刺绣 Nike Futura 标志
- 正面按扣开襟设计
- 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
